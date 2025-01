Atlético-MG leva gol com 37s, empata, mas segue sem vencer no Mineiro

O Atlético empatou pela segunda vez no Campeonato Mineiro e ficou no 1 a 1, nesta quarta-feira (22), contra o Democrata de Governador Valadares, no Mineirão, e vai dormir na lanterna do Grupo A do estadual, com dois pontos.

O Democrata abriu o placar logo aos 37 segundos de jogo com Luann, e o Galo precisou correr atrás do resultado com seu time reserva diante de sua torcida. O empate veio ainda no primeiro tempo, com o zagueiro Dudu, mas a etapa final foi de pressão da equipe de Governador Valadares.

O Democrata conquistou contra o Galo seu primeiro ponto no Campeonato Mineiro, após derrota em casa na estreia contra o Vila Nova.