Guilherme Arana tem lesão confirmada e vira desfalque do Atlético-MG

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG confirmou que o lateral esquerdo Guilherme Arana sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia do clube.

No empate da equipe atleticana com o Vitória por 2 a 2 no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o atleta deixou o gramado aos 26 minutos do segundo tempo, com dores.