Monte Carmelo bate Juiz de Fora e é campeão da Superliga B

O Azulim/Monte Carmelo comemorou o título inédito da Superliga B masculina com uma vitória emocionante sobre o Juiz de Fora, nesta noite, fora de casa. Diante de seis mil pessoas no ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, a equipe do técnico Anderson Pereira resistiu à pressão da torcida local e fez 3 sets a 2, parciais de 25-22, 19-25, 25-13, 18-25 e 15-13. Os dois finalistas já haviam conquistado a classificação para a Superliga 2025/2026.

De volta à elite após o rebaixamento na temporada 2023/2024, Monte Carmelo mostrou eficiência na virada de bola e muita disposição para não deixar a bola cair. Com boas exibições do levantador Cesinha, do oposto Luiz Henrique e do ponteiro Daniel, irmão mais novo de Otávio, central do Sada Cruzeiro, a equipe mineira teve a frieza necessária para derrubar o dono da melhor campanha da competição no confronto que valeu a taça. De quebra, impôs o único revés do Juiz de Fora em seus domínios na atual edição da Superliga B.

A caminhada do Monte Carmelo rumo ao título teve fortes emoções. Foram dez vitórias em 13 partidas na fase de classificação. Na sequência, a vaga entre os quatro melhores só veio no golden set, após 1 a 1 na série contra o Araguari pelas quartas de final. Dois triunfos no clássico mineiro sobre o Montes Claros carimbaram a vaga na grande final, bem como na próxima Superliga.