Senna tem capacete utilizado em 1ª vitória na F-1 relançado em réplica de R$ 5 mil

Ayrton Senna conquistou, há 40 anos, sua primeira vitória na Fórmula 1. No GP de Portugal, no Circuito de Estoril, no comando da Lotus, o piloto brasileiro chegou à primeira posição do pódio, em sua segunda temporada na principal categoria de automobilismo. Em comemoração a esta marca, o piloto será homenageado com uma réplica do capacete utilizado naquela tarde, em Estoril, e avaliado em R$ 5 mil.

A miniatura, em escala 1:2, será relançada na próxima segunda-feira, dia 21, pela Sid Special Paint. Cada item será vendido sob demanda, sem limite de unidades, ao valor de R$ 4.990,00. Também acompanha certificado de autenticidade e redoma acrílica com base de 18,5cm (largura) x 15,5 cm (comprimento) x 15cm (altura).

"O capacete de 1985 representa o nascimento de um ícone. Foi com ele que o mundo começou a enxergar o que Ayrton Senna estava prestes a se tornar", relembra Stella Mosca, sócia-diretora da Sid Special Paint e neta de Sid Mosca - artista responsável por criar a pintura que Senna usaria até o fim da carreira. "Cada detalhe foi pensado para que os fãs sintam, ao olhar para a peça, a emoção daquele primeiro momento de glória."