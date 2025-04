Fluminense mostra planos para SAF, mas ainda não tem proposta de investidor

Ele reforçou que não há propostas à mesa do clube ainda. Mas o trabalho do BTG Pactual, contratado em 2022 para sondar o mercado, trouxe algumas conclusões.

Primeiro, o Flu queria ver se alguém aparecia para investir no pagamento da dívida, apenas. Mas um entrave foi a falta de segurança sobre o pagamento de volta por parte do clube, ainda mais por não haver um número significativo de patrimônio que gerasse garantias — basicamente, a sede de Laranjeiras e da base, em Xerém.

Depois, a busca no mercado foi por alguém que colocasse dinheiro no clube, mas não fosse acionista majoritário e, assim, não tivesse o controle do futebol. O BTG disse que não achou ninguém.

Então, o Flu passou a considerar a negociação de um percentual majoritário do controle do futebol. No entanto, ainda não há proposta à mesa.

A ideia preliminar é fazer a cessão à SAF do CT na Barra e de Xerém, com Laranjeiras ficando com o clube associativo. Mas o Flu associativo receberia royalties pelo uso da marca.