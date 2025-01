Grêmio derruba Palmeiras, impede Dérbi e mantém sonho de título inédito

A virada gaúcha saiu aos 39 minutos em novo contra-ataque — desta vez, com azar do camisa 1 alviverde. Gabriel Mec, um dos destaques gremistas nesta Copinha, recebeu lançamento, cortou para o meio e carimbou a trave adversária. A bola, caprichosamente, bateu nas costas de Deivid antes de ultrapassar a linha: 2 a 1.

O jogo não foi para o intervalo com empate por capricho após lambança do zagueiro Nathan, que acabou dando um passe de cabeça para Figueiredo enquanto o goleiro Ygor estava fora do gol. O meia do Palmeiras caprichou, mas viu a bola bater no travessão antes de ser afastada pelos rivais.

O alviverde voltou dos vestiários "on fire" e demorou 28 segundos para, finalmente, empatar: Edney recebeu lindo passe e, já na linha de fundo, cruzou na medida para Riquelme Fillipi concluir de primeira e cravar o 2 a 2.

Riquelme Fillipi, do Palmeiras, comemora gol marcado sobre o Grêmio em duelo da Copinha Imagem: Marco Miatelo/AGIF

A virada quase veio com Figueiredo, que voltou a acertar a trave — desta vez, aos 21 minutos. O meia recebeu passe de Erick Belé e encheu o pé, mas errou o alvo por centímetros.

O Grêmio colocou água no chope do Palmeiras usando a arma paulista: os cruzamentos para a área. Em escanteio da direita, Luis Eduardo estufou as redes após bate-rebate e fez a alegria da minoria presente na Arena Barueri.