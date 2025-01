Promessa desencanta, Corinthians bate Vasco e vai à semifinal da Copinha

Como foi o jogo

Em primeiro tempo agitado, o Corinthians abriu o placar bem no começo do duelo. Para complicar os planos do Vasco, Gui Negão anotou logo no início da primeira etapa. O Timão teve boa atuação na etapa inicial, mas logo a equipe visitante se impôs no duelo e passou a criar oportunidades de igualar o confronto. A partida terminou equilibrada nos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, o Corinthians foi muito pressionado pelo Vasco, mas assegurou o placar. O elenco comandado por Orlando Ribeiro marcou logo no início e soube jogar sob pressão no segundo tempo, criando poucas oportunidades de aumentar o marcador. A linha defensiva da equipe e o meio-campo foram os destaques do elenco alvinegro paulista no segundo tempo.

Gols e destaques

Gui Negão abriu o placar! O centroavante do Corinthians recebeu belo passe de Dieguinho próximo da grande área. O camisa 9, que ainda não tinha marcado na Copinha, bateu de longe e acertou no canto para fazer 1 a 0, aos seis minutos da primeira etapa.

Dieguinho quase ampliou. O meia-atacante do Timão recebeu sob marcação, abriu espaço e finalizou de longe, mas a bola saiu pelo lado direito do goleiro Phillipe.