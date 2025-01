Palmeiras tem Rômulo e crias da base titulares contra Portuguesa; veja

A Portuguesa tem como titulares: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Cristiano; Daniel Jr, Maceió e Henrique Almeida.

Classificação e jogos Paulista

Abel manda a campo uma equipe mista e com surpresas. O treinador escalou cinco crias da base: Naves, Vanderlan, Fabinho, Estêvão e Thalys. O último deles começou o ano disputando a Copinha.

Rômulo também é novidade. Contratado no ano passado, o meio-campista jogou pouco após chegar do Novorizontino, mas começa 2025 com oportunidade.

Contratados recentemente, Paulinho e Facundo Torres estão fora até do banco. O primeiro deles se recupera de uma cirurgia, e o segundo fica fora por opção técnica. Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho), Zé Rafael (cronograma individualizado) e Piquerez (cronograma individualizado) também estão fora.

Quem aparece no banco é Atuesta. O volante colombiano está de volta após empréstimo ao LAFC, dos EUA, e pode voltar a jogar pelo clube paulista.

A partida terá início às 21h35 (de Brasília). O confronto será transmitido por UOL Play (streaming), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube).