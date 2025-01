Augusto Melo tenta barrar impeachment com agrados a conselheiros, diz Samir

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, distribui nos bastidores agrados a conselheiros na tentativa de barrar seu impeachment do clube, revelou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

Na próxima segunda, vai ocorrer a reunião para votação do impeachment do presidente Augusto Melo num cenário um pouco diferente do que a gente viu no dia 2 de dezembro, quando o Augusto conseguiu uma liminar que suspendeu a reunião.