Cria que está na Itália pode voltar ao Palmeiras com venda de Vitor Reis

Fellipe Jack tem um jogo pelo Campeonato Italiano nesta temporada e é constantemente relacionado pelo time principal. Ele esteve no elenco em 13 partidas do torneio nacional.

O zagueiro faz parte da "geração do bilhão" do Palmeiras e está na Itália desde fevereiro de 2024. A seleção européia, inclusive, monitora a situação do jogador para que ele possa frequentar as seleções de base da Azzurra.

Vitor Reis está com a tranferência para o Manchester City encaminhada. Segundo Bruno Andrade e André Hernan, colunistas do UOL, a venda gira entre 30 e 35 milhões de euros (entre R$ 187 e 218 milhões).