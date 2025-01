Oscar samba, distribui assistências e marca golaço em treino do São Paulo

O meia Oscar brilhou no treino da manhã deste domingo (12), em Orlando (EUA). O novo camisa 8 do São Paulo distribuiu assistências, uma delas em linda jogada individual, e marcou um golaço de primeira durante a atividade.

O que aconteceu

O técnico Luis Zubeldía comandou atividades em campo reduzido e Oscar brilhou. O meia atuou no time que foi o 'campeão' da manhã, no embate com as outras três equipes.

Oscar marcou um golaço pegando de primeira um cruzamento e acertando chute firme no cantinho. Ele ainda distribuiu assistências, sendo uma delas em jogada bonita individual, sambando para cima da marcação e cruzando rasteiro para Calleri.