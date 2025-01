São Paulo supera cartão polêmico e bate XV de Jaú com lateral protagonista

Enquanto o Tricolor vai encarar o América-RN, que foi vice do Grupo 12, o XV de Jaú, também classificado, encara o Juventude na próxima fase. Os jogos são únicos e, portanto, quem vencer se garante na próxima etapa — e elimina o adversário.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Como foi o jogo

Os reservas do São Paulo mostraram serviço e, apesar das investidas aéreas dos donos da casa, comandaram as ações no início da partida. As crias de Cotia quase foram premiadas aos 15 minutos, quando Lucca deu um elástico em Quintero e bateu rasteiro, mas Dacove mostrou atenção e espalmou para escanteio.

O gol, de fato, saiu aos 24 minutos com brilho de Guilherme Reis. O lateral-esquerdo, com bastante liberdade, ajeitou o corpo e finalizou com força de fora da área. O goleiro do XV tentou, em vão, dar uma manchete e viu a bola parar em suas próprias redes.

O autor do 1 a 0 saiu de herói para vilão e acabou expulso de maneira polêmica nos acréscimos. Primeiro, Guilherme Reis tomou amarelo por derrubar Kaká ainda na região do meio de campo, e menos de dois minutos depois recebeu o segundo cartão, desta vez por um suposto pisão no zagueiro adversário — como não há VAR nesta fase da Copinha, a decisão do árbitro Juliano José Alves Rodrigues não foi revisada.