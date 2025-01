Rony em 5 atos: os capítulos da novela que deve levar à saída do Palmeiras

Entendimento de fim de ciclo. Rony e Palmeiras entendem que a relação chegou ao fim. O clima foi sentido ao longo das últimas rodadas do Brasileirão e, principalmente, após a competição.

Lista de interessados, mas entrave. Rony atraiu o interesse de seis clube no seu futebol: Bahia, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Santos e Atlético-MG. O alto salário do camisa 10, no entanto, tem dificultado acordo e feito times interessados recuarem nas negociações.

Avanço com Fluminense, mas desistência. O time carioca foi o que mais avançou nas conversas por Rony. A diretoria tricolor chegou a um acordo com o Palmeiras, mas não conseguiu um acerto com o atacante e seu estafe, emperrando mais uma vez a saída do jogador.

Rony se reapresenta e treina com elenco

Enquanto negocia a saída, Rony segue sua vida no Palmeiras. O atacante se reapresentou na Academia de Futebol junto com o restante do elenco na última segunda-feira (6).

Rony passou por exames e testes físicos e fez o primeiro trabalho com bola no campo junto com o elenco na última quarta-feira (8). A tendência é que, se não consolidar sua saída do Palmeiras até o dia 15 de janeiro, o camisa 10 seja relacionado para a estreia na competição contra a Portuguesa.