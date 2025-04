Pedro Carvalho voa no park e quebra skate em comemoração de vitória no STU de Criciúma

Na segunda etapa, Kalani alçoou voo para atingir 94,51 pontos na sexta volta. A emoção tomou conta dos presentes. Com apenas uma volta por fazer, Pedro foi quase perfeito, e com uma performance espetacular bateu os 95,05 pontos para fechar e vencer uma disputa insana. Antes da etapa de Criciúma, Pedro nunca havia chegado sequer aos 90 pontos no STU.

Além da conquista de Pedro e destaque de Kalani, Rafael Tomé fechou a etapa com o terceiro lugar, somando 89,564, seguido de Nicolas Falcão (89,005), Ian Poleto (87,676) e Gustavo Picaski (87,00).