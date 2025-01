Dudu tem divórcio milionário, sem homenagens no Palmeiras e busca recomeço

Dudu teve poucos minutos em 2024, mas nunca fez por merecer mais oportunidades. Foram 19 partidas disputadas (536 minutos no total, quase seis jogos completos) no ano, sem gols e sem assistências. Os melhores momentos do jogador no ano foram duas participações indiretas em gol: um pênalti sofrido contra o Atlético-MG e um chute que deu rebote para o gol da vitória contra o Grêmio, os dois jogos pelo Brasileirão.

O divórcio de Dudu e Palmeiras ainda virou milionário. O motivo: o fico no meio do ano custou R$ 40 milhões ao clube e gerou ruptura total com a presidente Leila Pereira. O alviverde tinha acertado a venda do atleta para o Cruzeiro por 4 milhões de dólares (R$ 24,6 milhões na cotação atual) e economizaria os salários, 13º e férias do jogador neste período. O negócio frustrado fez com que a direção do Palmeiras e o atleta nunca mais tivessem a mesma relação.

Dudu já foi anunciado pelo Cruzeiro e deu a primeira entrevista como novo camisa 7 da Raposa. O jogador disse que se preparou por cinco meses para chegar bem ao Cruzeiro.

"Eu me preparei quatro, cinco meses para chegar ao Cruzeiro bem. Espero contar com o apoio do torcedor para fazermos um grande ano. A gente está chegando para completar esse elenco e ter um time unido e mais forte. Prometer título é difícil, mas podemos prometer vontade e dedicação", disse Dudu em entrevista ao jornalista Samuel Venâncio.

