São Paulo anuncia nova patrocinadora para a temporada 2025

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (23) sua nova patrocinadora, a Elgin, que estampará a camisa tricolor. O contrato foi firmado até o fim de 2025.

O que aconteceu

A estreia da nova patrocinadora será durante a pré-temporada nos EUA, contra o Cruzeiro. O jogo acontece no dia 15 de janeiro, no no Inter&Co Stadium, localizado em Orlando, como parte da FC Series.

A marca estará na parte da frente da camisa, entre a gola e o escudo do clube. A empresa está no mercado há mais de 70 anos e atua do segmento de climatização, refrigeração e eletroportáteis.