Thiago Silva admite chegada da aposentadoria e projeta Super Mundial do Flu

Silva também revelou uma conversa com Paulinho antes de o ex-volante do Corinthians anunciar sua decisão. A trajetória do amigo, que estudou gestão esportiva antes mesmo de encerrar a carreira, tem servido de inspiração para Thiago Silva, que espera deixar o mesmo legado no futebol e se preparar para o pós-gramado.

Tive a oportunidade de jogar com o Paulinho. Antes de ele tomar essa decisão, ele me deu uma ligada, e a gente conversou um pouco a respeito. Estou muito feliz de estar aqui, vim direto de Londres, cheguei às 5h da manhã para prestigiar esse grande amigo e grande profissional, que merece todo o respeito do mundo. Eu acho que ele merece um final de carreira assim, com grandes pessoas, grandes atletas, grandes ex-atletas também. Eu fico profundamente feliz porque eu sei o quanto esse cara batalhou, o quanto ele correu atrás. Ele merece todo o carinho.

Thiago Silva

Super Mundial é importante, mas foco é Brasileiro

Antes de tomar qualquer decisão sobre o fim de seu ciclo como atleta, o zagueiro tem pela frente o Super Mundial. O Fluminense se qualificou para o grande torneio de clubes da Fifa por ter vencido a Libertadores em 2023.

Porém, a prioridade da equipe tricolor é não repetir a má atuação de 2024 no Campeonato Brasileiro da próxima temporada. O Fluminense chegou à última rodada do Brasileirão ainda com chances matemáticas de ser rebaixado, mas permaneceu na Série A graças à vitória sobre o Palmeiras — que enterrou de vez a chance de título do Alviverde.