Diretor admite Corinthians no mercado, mas despista sobre Pogba

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, despistou sobre uma possível negociação com Paul Pogba, que fez uma chamada de vídeo com Memphis Depay e Pedro Silveira, diretor financeiro do clube, neste sábado (21). No entanto, o executivo admitiu que o Timão estará atento ao mercado.

O que aconteceu

Fabinho Soldado chamou de "especulações" as conversas do Corinthians com o meia francês. Há uma semana, o assunto da suposta negociação com Pogba ganhou repercussão, mas ainda está no campo do desejo. O executivo falou sobre o assunto durante o evento solidário "Craques da Paz", no CT das Vargens, em Vargem Pequena.