Ramón Díaz elogia time do Corinthians e revela que não vai priorizar nenhuma competição

O técnico Ramón Díaz ficou feliz com o empate do Corinthians, por 1 a 1, com o América de Cali, nesta terça-feira, na Colômbia, pela Copa Sul-Americana. O argentino destacou a boa produção do time na segunda etapa, após as entradas de Yuri Alberto e Carrillo, além da possibilidade, segundo ele, de virada do placar por causa das boas oportunidades criadas.

"Estou muito feliz pela equipe. Tivemos mais poder ofensivo no segundo tempo. O time reagiu e isso foi importante. Lógico que a ausência de Garro, Coronado e a sequência de jogos prejudicam, mas estou satisfeito com o grupo", afirmou Ramón em entrevista coletiva.

O treinador afirmou que não vai priorizar nenhuma competição neste momento. "O Brasileirão é muito importante, mas uma copa internacional também é. Estamos no começo da competição e vamos colocando em campo os jogadores que estão em melhores condições", disse o comandante alvinegro.