Flamengo vence e fica perto de garantir vice-liderança do NBB

Com atuação mais consistente que o rival, o Flamengo ganhou nesta terça-feira (8) pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25. O time Rubro-Negro derrotou o Caixa Brasília/Basquete, fora de casa, no ginásio Nilson Nelson, por 88 a 79. O desempenho no primeiro tempo foi determinante, com 43 pontos anotados contra apenas 27 sofridos, junção de bom ataque e, principalmente, ótima defesa. O resultado positivo praticamente garante o Mengão com a segunda melhor campanha de fase de classificação da competição, com 78,1% de aproveitamento dos pontos.

O Flamengo alcançou sua 25ª vitória no NBB em 32 partidas na fase classificatória. Em um clássico que já decidiu títulos e marcou época no início da última década, o clube Rubro-Negro controlou as ações no primeiro tempo e administrou a dianteira na segunda etapa. Os destaques do jogo foram o armador argentino Franco Balbi e o ala/armador estadunidense Shaq Johnson. Os dois comandaram o ataque com agressividade e eficiência. Além deles, o pivô Ruan Miranda foi um pilar defensivo e ajudou a neutralizar as investidas da equipe brasiliense. Ele também colaborou com 17 pontos.

Ainda pelo time visitante, Balbi também marcou 17 pontos. Desta forma, Ruan Miranda e o argentino foram os líderes em pontos pelo Flamengo. Além deles, mais três atletas alcançaram dois dígitos na pontuação, com 13 de Shaq Johnson, 12 do ala Jhonatan e o 11 do armador Alexey. O ala/armador estadunidense Anton Cook, do Brasília, foi o cestinha do confronto, com 23. Nesbitt, ala/pivô de Bahamas, marcou 15, e o ala Von Haydin fez dez. Com 59.4% de aproveitamento dos pontos, o time brasiliense está em quarto lugar do NBB com 19 vitórias em 32 jogos.