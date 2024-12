Com gol aos 50, Atlético vira sobre o Barça e assume liderança do Espanhol

Oblak brilha - O goleiro esloveno Jan Oblak foi o grande destaque da partida, fazendo diversas defesas para o Atlético de Madri, principalmente no segundo tempo.

O jogo

O Barcelona fez valer o fator casa e foi para cima do Atlético de Madri. O Barça contava com Raphinha e Pedri inspirados e apostava nas infiltrações. Foi assim, inclusive, que abriu o placar com Pedri. Os visitantes não tiveram grandes oportunidades no primeiro tempo e chegaram mais através de bolas alçadas na área, mas sem perigo.

No segundo tempo, a partida ficou muito mais aberta. Os dois times procuraram o jogo e o duelo se tornou mais interessante. O Barcelona teve oportunidades para ampliar, mas não soube aproveitá-las e levou o empate em um contra-ataque mortal do Atlético de Madri.

Os donos da casa seguiram na pressão e empilhando chances perdidas. No fim, acabaram sendo punidos com um contra-ataque mortal do Atlético de Madri e o gol de Sörlot.

Gols e lances

Gol do Barça! - O Barcelona abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Pedri partiu um arrancada por infiltração, tabelou com Gavi, entrou na área e chutou truncado na defesa. A bola tomou a direção do gol e morreu no fundo da rede.