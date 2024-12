Real Madrid terá Vinicius Jr e Mbappé contra o Pachuca; veja a escalação

O Real Madrid terá força máxima contra o Pachuca (MEX), nesta quarta-feira (18), às 14h (de Brasília), no Lusail Stadium (QAT), pela final da Copa Intercontinental de Clubes da Fifa.

Com o melhor do mundo Vinicius Jr, Carlo Ancelotti escalou o time com: Courtois; Lucas V, Tchouameni, Rudiger, Fran García; Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham; Vinicius Jr e Mbappé.

Já o Pachuca vai a campo com: Carlos Moreno; Sergio Barreto, Andres Micolta, Bryan Gonzalez e Luis Rodriguez; Pedro Pedraza, Nelson Deossa, Elias Montiel; Oussama Idrissi, Alan Bautista e Salomon Rondon.