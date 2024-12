Arrascaeta ganha bênção de ídolos para ser o novo camisa 10 do Flamengo

Giorgian De Arrascaeta é o novo camisa 10 do Flamengo. Depois da saída de Gabigol, que já tinha perdido o número, o caminho estava aberto para o meia, enfim, assumir o posto mais icônico do clube. A promessa feita na renovação de contrato dele, enfim, se concretizou e os ídolos do clube abençoam.

O que aconteceu

Esse assunto já estava mais encaminhado com a antiga gestão. O caminho natural era que Bap ficasse com essa definição, mas Rodolfo Landim se antecipou e fez o anúncio dias antes do fim do mandato.

Nem Arrascaeta e nem o Flamengo queriam entrar no tema com Gabigol ainda no clube. Mesmo que o atacante tenha perdido a camisa no meio do ano, o meia não queria arrumar esse tipo de problema.