Ronaldo vende SAF do Cruzeiro a empresário e se despede: 'Dever cumprido'

Cenário diferente: "Entrego o Cruzeiro em um cenário completamente diferente, infinitamente melhor do que aquele que peguei. Quero agradecer a todos os colaboradores do Cruzeiro, funcionários, treinadores, diretores, e logicamente, o maior patrimônio, que é a torcida. Agradecer pelo apoio quando a gente precisava, da cobrança, talvez uma pequena parte tenha exagerado comigo, mas é irrelevante para mim porque sei que a grande maioria é grata a mim e a minha equipe por ter colocado o clube novamente no cenário nacional e internacional".

Missão cumprida e pessoa certa: "Pedrinho, meu objetivo está cumprido e minha ideia sempre foi essa, de reerguer o Cruzeiro, colocar no seu devido lugar, e no momento certo, passar para a pessoa certa, e a pessoa certa é você. Não tem ninguém que ame mais esse clube do que você, e só você talvez possa dar a velocidade que o torcedor quer. Aqui fica o Ronaldo executivo fora dessa gestão a partir de agora, mas estarei sempre torcendo pelo Cruzeiro".

O valor do negócio não foi revelado. O clube alegou confidencialidade do contrato para não informar as cifras envolvidas. A Aquisição ainda ESTÁ sujeita aprovações e aguarda o rito formal, mas as bases do acordo foram desenhadas.

Ronaldo seguirá como membro do conselho de administração da SAF. A nova acionista majoritária da SAF do clube é a BPW Sports, ligada ao empresário Pedrinho.

Paulo André acompanha Fenômeno e também deixa a diretoria do clube. Ele era diretor interino de futebol e participará do processo de transição com o futuro profissional que ocupará o cargo.

Novo dono defende Ronaldo

Pedro Lourenço, novo dono da SAF do Cruzeiro Imagem: Reprodução/Cruzeiro/YouTube

Pedro Lourenço exaltou Ronaldo em suas primeiras palavras após o acordo. O bilionário destacou a gestão nos últimos dois anos e afirmou que vai "mexer pouquíssimo" no clube.