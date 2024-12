São Paulo não deve ter força máxima contra Botafogo em jogo que vale título

O técnico Luis Zubeldía não deve escalar o São Paulo com força máxima contra o Botafogo no jogo que decide o título do Brasileirão, no domingo (8).

O que aconteceu

O treinador já avisou que ninguém que está lesionado vai voltar e que outros podem ser poupados. Ele citou o exemplo de Lucas, que está com sequência grande de jogos.

Zubeldía falou em não forçar ninguém para não perder atletas para o início de 2025. O Tricolor vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos e deve viajar no dia 8 de janeiro.