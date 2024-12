Casão: Filipe Luís tem o mérito de fazer o Flamengo esquecer Braz e Landim

Além de "salvar" a temporada do Flamengo com a conquista da Copa do Brasil, Filipe mudou a percepção geral sobre o time, disse Casão. Ontem, mesmo com o time reserva e em ritmo de final de temporada, o Mengão venceu o Criciúma por 3 a 0 fora de casa pelo Brasileirão.

Classificação e jogos Brasileirão

Ele fez o Flamengo virar completamente o oposto do que era com o Tite. Não só na bola, como nas relações, no ambiente, na atmosfera.

O time com o Tite, Marcos Braz e Landim era completamente antipático. Até os próprios torcedores do Flamengo tinham antipatia pelo time com o Tite no comando, e aí você põe no pacote Braz e Landim.

A entrada de Filipe Luís na direção do time do Flamengo modificou completamente o panorama do Flamengo e até de quem olhava de fora.

Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: