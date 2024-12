Augusto pede união entre conselheiros após reunião suspensa: 'Dar as mãos'

O presidente Augusto Melo, do Corinthians, fez um breve discurso após a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para votar seu impeachment ser suspensa. O mandatário pediu que os conselheiros se unam pelo bem do clube.

Agradecer a presença de todos os conselheiros e dizer que nós estamos aqui para o bem do Corinthians. Espero que isso seja superado, que todos nós possamos dar as mãos, nos ajudar. O Corinthians está em uma caminha diferente com tudo que vem acontecendo. Pode ter certeza que a gente quer o melhor para o Corinthians e peço a ajuda de todos, que ajudem essa gestão a tirar o Corinthians desta situação. Obrigado. Vai, Corinthians. Augusto Melo

Reunião é suspensa após liminar

A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Corinthians para votar o impeachment do presidente Augusto Melo foi suspensa após uma liminar da Justiça comum.