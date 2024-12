Jogadores do Botafogo desfilam pelo RJ após conquista da Libertadores

Os jogadores do Botafogo foram recebidos com uma grande festa na enseada de Botafogo, no fim da tarde deste domingo (01).

O que aconteceu

A torcida compareceu em peso e os jogadores desfilaram em cima de um trio elétrico ao longo de uma das pistas do Aterro. A concentração começou por volta das 15h, e o número de torcedores foi aumentando ao longo do dia.

O ônibus da delegação botafoguense foi acompanhando por um número menor de torcedores. Teve um deles que conseguiu até subir no teto do veículo, mas rapidamente foi retirado de lá.