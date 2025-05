Atlético-GO derrota Novorizontino com 10 em campo e respira na Série B

O jogo ficou mais aberto quando o mesmo Marcelinho, autor do gol, cometeu falta dura em Rodrigo Soares e levou cartão amarelo. Após revisão do VAR, o árbitro analisou o lance e mudou a cor do cartão, expulsando o atacante do Atlético-GO. O Novorizontino intensificou a pressão em busca do empate, mas não conseguiu chegar ao gol adversário.

Na etapa final, os paulistas começaram indo para cima. Logo aos quatro minutos, Patrick encontrou Nathan Fogaça bem posicionado dentro da área, mas ele mandou por cima. A pressão do Novorizontino teve uma pausa aos oito minutos, quando Alix Vinicius protagonizou um lindo lance, mas parou em grande participação de Jordi.

O jogo perdeu intensidade e o Novorizontino só voltou a assustar aos 28, quando o zagueiro Patrick mandou uma bomba da entrada da área e obrigou Vladimir a trabalhar. Com um jogador a mais, os paulistas se posicionaram no campo de ataque e pressionaram até o fim do jogo em busca do empate, mas o jogo terminou com o placar de 1 a 0.

Na próxima rodada, o Atlético-GO encara o Avaí, no sábado (10), às 16h, na Ressacada. O Novorizontino joga contra a Ferroviária, no domingo (11), às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 X 0 NOVORIZONTINO