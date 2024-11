AeroFogo tem sal grosso, choro e faz jogadores descerem para agradecer

A festa contou com fogos, sinalizadores e bandeiras. Foi montado um "corredor de fogo" para os dois ônibus que levavam a delegação alvinegra. Um com os jogadores e comissão técnica e outro com funcionários e integrantes da diretoria.

Evento reuniu cerca de 400 pessoas no Nilton Santos, no Rio Imagem: Bruno Braz/UOL

Um torcedor despejou sal grosso no chão de saída do portão. O fato aconteceu antes da chegada do ônibus.

Foram entoados gritos de "amanhã é guerra", em alusão ao jogo contra o Palmeiras. O Atlético-MG — adversário da final da Libertadores neste sábado (30) — também foi provocado.

A pedido do técnico Artur Jorge, o elenco desceu do ônibus para agradecer. Os jogadores ficaram por alguns minutos batendo palmas e apreciando os festejos.

Alguns torcedores foram às lágrimas. Outros chegaram a subir no portão do setor Norte para se aproximar da janela do ônibus.