Cuiabá ganha da Ferroviária, amplia invencibilidade e assume vice-liderança da Série B

O Cuiabá conquistou mais uma vitória importante neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, recebeu a Ferroviária na Arena Pantanal e venceu por 1 a 0, com gol de Alan Empereur, pela quinta rodada.

O Cuiabá segue invicto na competição, agora com três vitórias e dois empates, chegando a 11 pontos na vice-liderança. Está atrás do Avaí apenas pelo saldo de gols (6 a 3). Já a Ferroviária, que tinha uma vitória e três empates, conheceu sua primeira derrota. Assim, permanece com seis pontos, em 12º lugar.

O primeiro tempo foi equilibrado e os dois times buscaram o ataque. A equipe paulista, porém, teve as melhores oportunidades, obrigando o goleiro Mateus Pasinato a fazer ao menos três defesas importantes. Logo no começo, espalmou chute de longe de Juninho. Lucas Rodrigues também cobrou falta muito bem, mas o goleiro apareceu novamente para evitar o gol. Em outro lance, Carlão finalizou de primeira, a bola ainda desviou, mas Pasinato fez outra defesa.