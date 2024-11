Como ex-Globo virou técnico de árbitros e aproveita profissionalismo na MLS

"Passei por um processo seletivo e acabei sendo selecionado no final. Acredito que a minha experiência prévia como árbitro participando em grandes eventos de futebol, assim como a questão de ter ficado quatro anos na TV comentando vários jogos, tanto de competições nacionais como internacionais, ajudou muito nesse processo de contratação".

Como funciona a relação entre a MLS e a empresa da arbitragem?

"A MLS é quem organiza o campeonato, ela também é responsável por contratar os profissionais da arbitragem. A PRO é responsável por selecionar e desenvolver os árbitros para disponibilizar para as competições que são organizadas pela MLS. É uma estrutura de uma empresa normal. E tem um departamento de ciências do esporte, que ajuda muito também na questão do desenvolvimento dos árbitros e no processo de recuperação de eventuais lesões ou desconfortos. Os árbitros, no final, são os nossos maiores clientes da empresa e, obviamente, o futebol. A estrutura da empresa é profissional, baseada em resultados. A gente tenta dar as melhores condições para os árbitros desenvolverem um excelente trabalho".

E aí, como é que você entra nessa relação como gerente?

"O meu trabalho é exatamente como um técnico de futebol. Infelizmente, a gente não treina diariamente. Ninguém no mundo faz treino diário, a não ser quando você está em uma competição curta. A gente se encontra no mínimo uma vez por mês durante três ou quatro dias no nosso centro, que fica em Dallas. Fazemos um treinamento mensal com os árbitros, mas a gente, além disso, dá o feedback semanal. É estabelecer essa relação de confiança e, a partir daí, identificar qualidades e algumas deficiências para a gente poder trabalhar junto. Então, a partir do momento que eu escalo para um jogo, preciso acompanhar e identificar momentos num contexto de 90 minutos, não apenas focando na decisão, mas, sim, no processo de construção da decisão. E também identificar, ouvir o árbitro, que eu acho que é algo muito importante. Porque por mais que você seja um técnico, a gente não sabe de tudo. E a gente aprende com eles da mesma forma que a gente também ensina. Os árbitros são muito transparentes e honestos. É uma relação muito produtiva. Então, eles não têm medo. Eles não têm medo de discordar, de falar dos seus sentimentos. É uma relação, de fato, profissional".

Você não quer demitir ninguém, mas como é que funciona essa questão da avaliação diante de um erro?