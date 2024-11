Rodri coloca Vini entre melhores do mundo, mas diz: 'Tem coisas a melhorar'

Campeão da Bola de Ouro, Rodri comentou sobre recém interesse do Real Madrid para contratá-lo, elogiou Vini Júnior e disse que rival na premiação de melhor do mundo tem ainda o que melhorar.

O que aconteceu

Adversários na Bola de Ouro, Rodri exaltou Vini e o classificou como "um dos melhores", mas que tem a evoluir: "Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Com o tempo vai se dar conta de que quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselhem bem, ainda mais no Real Madrid", disse em entrevista ao podcast El Larguero.

O jogador do Manchester City explicou que, apesar do sentimento que Vini venceria o prêmio de melhor do mundo, o meia recebeu muito apoio na Espanha: "O que me contam na rua é o completo oposto do que ouço na mídia. A sensação era que o Vinicius ia ganhar a Bola de Ouro por clamor, mas eu moro em outro país porque não foi o que ouvi".