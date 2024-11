Novo investidor do grupo de Textor tem ligação com bicheiro Rogério Andrade

Um dos sócios do novo investidor do Eagle Football, grupo de clubes de futebol de John Textor do qual o Botafogo faz parte, tem ligação com o contraventor Rogério Andrade.

Diretor de novo investidor é sócio de Andrade

Na noite de ontem, a Eagle Football, empresa multiclubes de Textor (Botafogo, 40% do Crystal Palace, o belga RWD Molenbeek e o Olympique de Lyon), anunciou ter recebido um investimento de US$ 40 milhões (R$ 232 milhões na atual cotação), em uma rodada articulada pela companhia de finanças UCEA Capital Partners.

A UCEA Capital Partners é uma companhia de finanças aberta em 2019, que tem como proprietário o inglês de origem portuguesa João Manuel Paz Gomes Teixeira e está sediada em Londres. No corpo de diretores da UCEA Capital aparece o inglês de origem indiana Rahul Metha. Teixeira e Metha são sócios ainda na Obsidian Sports Finance Limited, inscrita na junta comercial inglesa desde julho de 2020.