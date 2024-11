'Laranja' em polêmica do Corinthians é convocada para depor em CPI das Bets

Corinthians é citado em requerimentos

Paybrokers e Zelu Brasil, intermediadoras financeiras que tiveram relação com o Corinthians, também foram citadas nos requerimentos do senador. Juntas, as intermediadoras financeiras foram responsáveis por transferir cerca de R$ 56 milhões em pagamentos da Vai de Bet ao clube, mas não constavam no contrato.

Registre-se que a Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia foi mencionada como uma das intermediárias no controverso contrato entre o Corinthians e a Vai de Bet. A empresa foi alvo de investigações da Polícia Civil de Pernambuco, sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de transações não autorizadas.

Trecho do requerimento do senador Izalci, de 19 de novembro

No dia 12 de novembro, a diretoria respondeu a questionamentos da Polícia Civil sobre o tema. O alvinegro disse que havia consultado a Vai de Bet para um adiantamento dos pagamentos mensais. O acordo, assinado em janeiro, foi rompido no meio do ano.