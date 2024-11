Vai de Bet: Corinthians dá resposta em caso de intermediador sem contrato

A Vai de Bet, ainda de acordo com o clube, solicitou o uso de outras intermediadores de meios de pagamento: a "Otsafe - Intermediação de Negócios", a "Pagfast Efx Facilitadora de Pagamentos" e a "Pagfast Efx Facilitadora de Pagamentos" — nenhuma delas constava no contrato firmado entre as partes.

O clube, então, disse que "houve ajuste verbal entre as partes" para o recebimento da quantia, que girou na casa dos R$ 56 milhões e foi realizada em parcelas diárias. "Não foi possível localizar documento escrito que eventualmente ratificasse a aprovação anteriormente havida de forma verbal", completou o Corinthians.

Por fim, o alvinegro disse que ainda não havia respondido o ofício da polícia por "pendência do cadastramento dos seus procuradores nestes autos e consequente acesso à sua íntegra". O texto termina com o Corinthians colocando "disposição integral em contribuir com a presente investigação, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários."

Entenda o caso

A Vai de Bet usou três empresas que não constavam no contrato com o Corinthians para depositar cerca de 90% do valor total que foi pago nos cinco meses de contrato, antes do rompimento, em junho. Porém, o Corinthians nunca chegou a notificar a patrocinadora pelo não cumprimento do acordo.

A informação foi dada à polícia por Rui Fernando, advogado que prestava serviços ao clube desde 2019. No início de setembro, ele concedeu depoimento na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).