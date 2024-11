Sem Calleri, São Paulo vai com André Silva no ataque contra Bragantino

O zagueiro Sabino foi mantido na lateral esquerda mesmo com a volta de Patryck à lista de relacionados. O uruguaio Michel Araujo, que também pode ser improvisado ali, é outro retorno.

André Silva vem em boa fase vindo do banco de reservas e marcando gols. Foi dele o tento no final da partida que definiu a vitória do Tricolor sobre o Athletico-PR.

O Red Bull Bragantino também está definido para o jogo. A equipe vem com: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Vinicinho e Sasha.