Vini Jr vê Dorival excelente e minimiza pressão: 'convivo desde que nasci'

A campanha da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 ainda não empolgou o torcedor, mas não desanimou Vinicius Jr. O camisa 7 avaliou como "excelente" o trabalho do técnico Dorival Jr, vê como "normal" os altos e baixos da Amarelinha, e disse não se abalar com a pressão.

O trabalho do professor está sendo excelente, claro que tem altos e baixos, mas é normal por ser uma seleção muito jovem. A gente está aprendendo ainda a jogar o jogo eliminatório, a fazer grandes coisas, grandes jogos, para que no nosso maior objetivo, que é a Copa do Mundo, a gente esteja preparado para ganhar. Que o professor possa seguir nos dando confiança, possa seguir fazendo o seu trabalho e a gente assimilando da melhor maneira, é importante para todos nós. Vinicius Jr, à CBF TV