Torneio de influenciadores viraliza e impressiona até Neymar: 'Alto nível'

A Supercopa Desimpedidos vez sucesso na internet, mas também furou a bolha e atraiu atenção de jogadores como Neymar. O torneio com a presença de influenciadores foi disputado no último final de semana em São Paulo e viralizou nas redes.

Viral dos campos às redes

O torneio, disputado no formato do fut7, "estreou" a nova Arena Pacaembu. Oito times foram divididos em dois grupos de quatro. As partidas ocorreram em quadras de 60x40m, com duração de dois tempos de 20 minutos e "target score" para que os jogos terminassem com gol.

A Supercopa Desimpedidos contou com uma regra para sempre ter influenciadores em campo. As equipes podiam ter jogadores profissionais ou amadores em seus elencos, mas era obrigatória a presença de pelo menos três produtores de conteúdo a todo momento nos duelos.