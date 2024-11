Justiça libera mais torcedores do Peñarol e apenas 6 continuam presos no RJ

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu trocar as prisões preventivas para medidas cautelares de mais quatro torcedores do Peñarol que estavam detidos desde o dia 23 de outubro por conta dos atos cometidos na praia do Recreio, na Zona Oeste (RJ), horas antes do jogo contra o Botafogo, pelas semifinais da Libertadores.

O que aconteceu

Os uruguaios ganharão a liberdade, mas não poderão sair do Brasil até o julgamento. Além disso, precisarão usar tornozeleiras eletrônicas e comparecer ao Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos de dois em dois meses para comprovar residência e atividades.

Outros dez torcedores do Peñarol já haviam recebido a mesma sentença na semana anterior. Já o menor de idade — que estava detido no Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) — terá que cumprir medidas socieducativas no Uruguai.