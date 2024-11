Integrantes da Máfia Azul são presos por agredirem torcedora do Atlético-MG

Acerca do fato ocorrido na tarde de ontem (9/11), no bairro Santa Margarida, em BH, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que 12 envolvidos, sendo cinco homens e sete mulheres, foram conduzidos e ouvidos por meio da Central Estadual de Plantão Digital. Na ocasião, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante delito de duas mulheres, de 21 e 24 anos, que seguem à disposição da Justiça. Os demais, após os procedimentos, foram liberados. A PCMG esclarece que a investigação prossegue para completa elucidação do caso.

Após roubarem o casaco da jovem, um grupo de mulheres da Máfia Azul publicou uma foto nas redes sociais exibindo o item.

O caso acontece duas semanas após a emboscada da Mancha Verde a torcedores do Cruzeiro em Mairiporã. Um integrante da Máfia Azul morreu e um homem foi preso. A Polícia Civil de São Paulo segue em busca dos envolvidos nas agressões, sendo um deles o presidente da uniformizada do Palmeiras, Jorge Luis Sampaio.