Ônibus do Corinthians é apedrejado antes de jogo contra o Vitória

O clube paulista repudiou a atitude da torcida adversária em nota divulgada nas redes sociais.

Um dos ônibus que levava a delegação do Corinthians para a partida diante do Vitória, no Barradão, foi atingindo por uma pedra atirada pela torcida adversária, na chegada ao estádio. O vidro foi quebrado, por sorte, ninguém ficou ferido. O Corinthians repudia o vandalismo, que poderia ter colocado a integridade física dos atletas, comissão técnica e demais membros da delegação em risco antes de uma partida tão importante para o clube. Corinthians, nas redes sociais

Vitória e Corinthians são adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Os baianos aparecem na 12ª colocação, e os paulistas vêm logo atrás, em 13°. Ambos têm 38 pontos , quatro a mais que o Athletico, primeiro time dentro do Z4.