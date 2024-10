Casemiro renasce artilheiro às vésperas da convocação da seleção

No Manchester United, é importante ele sinalizar que está em alto nível ao interino Ruud Van Nistelrooy — aquele — e, sobretudo, a quem substituir o demitido Erik Tem Hag. O português Rúben Amorim, do Sporting, é o mais cotado.

Na parte da seleção, Dorival preteriu Casemiro ao longo do ano. Mas sempre deixou claro que o volante não estava descartado.

A manifestação pública mais recente de Dorival foi há 15 dias, antes de enfrentar o Peru. Dorival indicou que mantém conversas com jogadores experientes e citou Casemiro.

"Casemiro esteve, sim, próximo de uma convocação. Ele tem consciência desse momento, dessa situação. Eu tive uma conversa longa com ele a respeito, ele sabe o que eu penso sobre isso. Por isso, fico muito tranquilo. Com todos esses jogadores eu sempre tive um contato direto, uma preocupação de mostrar o por quê do sim ou do não, mas que não estão descartados. Temos que ter a responsabilidade e o respeito com tudo o que já fizeram na seleção", disse o treinador.

Rotação na função de 5

No tempo em que Casemiro ficou fora da seleção, não houve quem se consolidasse como dono da posição de camisa 5.