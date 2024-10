Palmeiras: Dudu não soma nem meio jogo há meses e mira 1º Dérbi após lesão

Dudu, do Palmeiras, durante aquecimento antes da partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro 2024 Imagem: Luiz Erbes/AGIF

Ele retornou no meio do ano, recuperado da grave lesão no joelho, e ainda não jogou clássicos nem participou de gols. O atacante de 32 anos foi relacionado para o último Dérbi, na vitória palestrina por 2 a 0, em julho, mas não foi utilizado pelo técnico português.

Multicampeão pelo Palmeiras, Dudu está há três anos sem perder para o maior rival. Com ele em campo, o Alviverde venceu o Dérbi em cinco dos seis últimos duelos. Sua derrota mais recente para o Corinthians foi em setembro de 2021.

O camisa 7 busca uma "volta por cima" após passar pela turbulência com a diretoria neste ano. Ele ficou no centro de uma polêmica após receber uma proposta do Cruzeiro, ver Leila Pereira pressionar por sua saída e decidir pela permanência após pressão de torcedores organizados. Ele tem contrato com o clube até janeiro de 2026.