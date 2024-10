Hernan: Dudu precisa de resiliência para retomar bom futebol, diz Palmeiras

A ideia na Academia de Futebol é não atropelar o processo de recuperação de Dudu. Para isso, é preciso resiliência.

Muita gente no Palmeiras, conversando com as pessoas que estão no dia a dia dele, nos treinamentos, elas me dizem que o Dudu precisa ter resiliência.

O entendimento de que ele precisa de tempo para voltar a ser aquele Dudu. Não adianta atropelar. André Hernan

Interesse do Cruzeiro?

O colunista acrescentou que o interesse do Cruzeiro já é passado para Dudu, segundo fontes do Palmeiras. O foco do atacante é recuperar os minutos em campo e o prestígio no Verdão, disse Hernan.