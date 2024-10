Seleção acompanha jogo de Neymar, mas trata convocação com cautela

O técnico Dorival Júnior evita vereditos sobre Neymar no momento. Sabe que o jogador tem mais alguns dias de treino pela frente.

Por questões de inscrição, só deve voltar a ser relacionado por Jorge Jesus na próxima partida do Al Hilal pela mesma Liga dos Campeões da Ásia, no dia 4 de novembro, contra o Esteghlal, do Irã.

No momento, a data estimada para anúncio oficial da próxima convocação é 1 de novembro. A CBF ainda não cravou a data. Mas uma possibilidade é inserir Neymar na lista larga, por precaução, e definir a presença dele ou não posteriormente.

A data Fifa começa no dia 11. A seleção brasileira tem Venezuela e Uruguai pela frente, nas Eliminatórias da Copa.

A CBF mantém planos de ver Neymar in loco antes da definição da próxima lista, mas não bateu martelo oficialmente sobre viagem. Promete anunciar, se de fato acontecer.