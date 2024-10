VAR trabalha muito, e Cruzeiro e Bahia só ficam no empate no Mineirão

Errou, mas consertou. Cássio saiu jogando perigosamente com os pés e deu um passe na fogueira para William, que perdeu a bola. Biel tocou rápido para Everaldo, que bateu forte, mas Cássio, com as mãos, fez o que sabe e espalmou para escanteio. Na sequência, o goleirão do Cruzeiro parece ter sentido alguma dor, mas indicou que continuaria em campo.

1 x 0: Aos 15 minutos do 2º tempo, Matheus Pereira fez ótima jogada pelo meio e, em uma cavadinha, passou para Gabriel Veron invadir a área e tocar livre para o fundo das redes do goleiro do Bahia. A assistente Fabrini Bevilaqua chegou a levantar a bandeira para anular o gol por impedimento, mas o VAR confirmou que o atacante cruzeirense estava em posição legal.

Mais um gol anulado. A Raposa chegou a ampliar a vantagem aos 21 minutos do 2º tempo. William recebeu cobrança de escanteio e cruzou no segundo pau. João Marcelo desviou para o meio e Kaio Jorge completou para as redes. No entanto, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi chamado ao VAR para checar possível impedimento de Villalba. O árbitro concordou que o jogador do Cruzeiro interferiu na jogada e anulou o gol do Cruzeiro.

1 x 1: Ademir e Luciano Rodríguez, que entraram no 2º tempo, participaram do gol de empate do Bahia. Ademir disparou em velocidade pela direita e cruzou para a área. O uruguaio Rodríguez chegou escorando pro alto, e a bola bateu no travessão antes de morrer no fundo das redes de Cássio.

Ficha técnica

Cruzeiro 1 x 1 Bahia

Campeonato: Brasileirão (30ª rodada)

Data: 18/10/2024

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Cartões amarelos: Éverton Ribeiro e Luciano Juba (BAH), Matheus Pereira (CRU)

Cartões vermelhos: não houve