Zubeldía comemora vitória e rechaça crise: 'Não posso cuidar do que dizem'

O técnico Luis Zubeldía comemorou a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco e rechaçou qualquer possibilidade de crise entre ele e a diretoria do São Paulo. O argentino enfatizou a boa relação no Morumbis e valorizou a campanha no Brasileirão.

'Não cuido do que dizem'. "Dirigentes sempre vão nos treinamentos, todos os dias. Tem uma distância normal conosco, não falam sempre. Eu gosto da distância. Que estejam, mas também gosto da distância para processar o momento da equipe com meu estafe e jogadores. Sempre tivemos boa relação. O que acontece é que se fala tanto que não posso cuidar do que dizem, estou focado no que estamos fazendo aqui e só. São Paulo tem que estar o mais forte possível para nossos torcedores, que são um espetáculo sempre me tratando muito bem em todos os lugares que fui, há um bom sentimento com eles"

Reunião com Casares. "Me sinto muito feliz no São Paulo. Falei com Julio neste momento, com todos da comissão, pra mim sempre mostraram tranquilidade. Quando perdemos, perdemos todos, quando ganhamos também. Temos que parar para analisar o rendimento em cada competição e colocando tudo sobre a mesa e fazendo uma análise profissional e objetiva é o mais saudável para todos. Podemos corrigir coisas ou confiar no que estamos fazendo"