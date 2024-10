Lucas comemora resultado e lembra angústia após derrota para o Cuiabá

O meia-atacante Lucas comemorou a vitória convincente do São Paulo por 3 a 0 sobre o Vasco. O camisa 7 marcou duas vezes, Luciano completou o placar.

Lucas relembrou a dificuldade de passar umm período de dez dias sem jogar após uma derrota como a por 2 a 0 para o Cuiabá. Ele enfatizou que o grupo precisava dar essa respostas.