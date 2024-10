Gerson, Pulgar e De la Cruz desfalcam o Flamengo no clássico com o Flu

O Flamengo terá desfalques importantes para o clássico com o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília) no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson, Erick Pulgar e De la Cruz estão fora da partida.

O que aconteceu

Gerson jogou os 90 minutos pelo Brasil e Pulgar praticamente isso no Chile. Por conta do desgaste, eles serão poupados na partida desta quinta. O volante brasileiro chegou a dizer em entrevista após o jogo que estava pronto, apesar de sentir dores no dedo, mas será poupado.

Já De la Cruz fica fora pensando na semifinal da Copa do Brasil. O uruguaio jogou apenas por 45 minutos na segunda partida da seleção, mas vem apresentando um alto desgaste físico nos últimos meses.